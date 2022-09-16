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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОЗДАНИЕ БЕЛОРУССКО-АРМЯНСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБСУДИЛИ В БГУ
10:55 16.09.2022
Создание Белорусско-армянского научно-образовательного центра имени Григора Нарекаци обсудили в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, этот вопрос стал ключевым во время визита в университет посла Армении в Беларуси Размика Хумаряна. Встреча проходила с участием ректора Андрея Короля, проректора по учебной работе и интернационализации образования Константина Козадаева, заместителя начальника управления международных связей Владимира Галынского, декана исторического факультета Александра Кохановского, генерального директора Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» Армена Хечояна и второго секретаря посольства Армении Нарека Тиратуряна.
Стороны подчеркнули важность укрепления ранее достигнутых договоренностей, а также озвучили новые направления взаимодействия. В частности, речь шла о создании Белорусско-армянского научно-образовательного центра имени Григора Нарекаци на базе исторического факультета БГУ. Его появление будет способствовать укреплению белорусско-армянский связей, изучению совместного историко-культурного наследия, организации совместных научных и образовательных проектов. Центр предложили назвать в честь армянского поэта и религиозного деятеля XI века, поэтическое творчество которого почитаемо в армянской культуре до сих пор.
Андрей Король отметил необходимость реализации новых идей и перспектив.
«Считаю проект создания центра многообещающим. Это должно быть место не только для ученых, но и для нашей молодежи, ведь за ней будущее», – резюмировал ректор БГУ.
Итогом встречи стала договоренность проработки создания белорусско-армянского центра.
Сотрудничество БГУ с учреждениями Армении развивается в рамках ряда договоров. С 2009 года действует соглашение с Ереванским государственным университетом.
Научное взаимодействие ведется с Научным центром зоологии и гидроэкологии НАН Армении в рамках договора от 2012 года, а также с Фондом развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» с 2018. Также в 2021 подписан меморандум о взаимопонимании с Фондом «Национальный Политехнический Университет Армении.
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