ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ БЖД И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА


18:12 13.09.2022

В Минске 13 сентября 2022 года прошли переговоры начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с начальником Калининградской железной дороги Сергеем Сапегиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества: итоги, перспективы и направления совместной работы по обеспечению грузовых железнодорожных перевозок, взаимодействие по продвижению вагонопотоков из Беларуси и Российской Федерации в направлении Калининградской области и в обратном направлении с учетом действующих санкционных ограничений.

В рамках встречи также было уделено внимание организации и перспективам развития пассажирских перевозок в сообщении с Калининградской железной дорогой.

Надо отметить, что в настоящее время в пассажирском сообщении с Калининградской областью наблюдается активное восстановление объемов перевозок на фоне стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. В то же время существующие ограничения со стороны Литвы по количеству следующих одновременно пассажиров в одном поезде не позволяют в полной мере реализовать потенциал железнодорожного транспорта при организации пассажирских перевозок в сообщении с Калининградской областью.

Руководители железнодорожных компаний также обсудили взаимодействие вагонных хозяйств Белорусской и Калининградской железных дорог в части повышения безопасности движения грузовых и пассажирских поездов и улучшения качества ремонта подвижного состава.

В ходе визита российские коллеги ознакомились с объектами инфраструктуры белорусской магистрали, в том числе посетили Центр управления перевозками БЖД.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2022
валюта курс
EUR 2.5972
USD 2.5549
RUB 4.2179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5839 -0.0133
USD 2.5470 -0.0079
RUB 4.2259 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5860 2.5950
USD 2.5400 2.5490
RUB 3.3000 4.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 13.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0150 1.0220
EUR/RUB 61.2000 78.0000
USD/RUB 60.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте