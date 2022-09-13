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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ БЖД И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
18:12 13.09.2022
В Минске 13 сентября 2022 года прошли переговоры начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с начальником Калининградской железной дороги Сергеем Сапегиным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества: итоги, перспективы и направления совместной работы по обеспечению грузовых железнодорожных перевозок, взаимодействие по продвижению вагонопотоков из Беларуси и Российской Федерации в направлении Калининградской области и в обратном направлении с учетом действующих санкционных ограничений.
В рамках встречи также было уделено внимание организации и перспективам развития пассажирских перевозок в сообщении с Калининградской железной дорогой.
Надо отметить, что в настоящее время в пассажирском сообщении с Калининградской областью наблюдается активное восстановление объемов перевозок на фоне стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. В то же время существующие ограничения со стороны Литвы по количеству следующих одновременно пассажиров в одном поезде не позволяют в полной мере реализовать потенциал железнодорожного транспорта при организации пассажирских перевозок в сообщении с Калининградской областью.
Руководители железнодорожных компаний также обсудили взаимодействие вагонных хозяйств Белорусской и Калининградской железных дорог в части повышения безопасности движения грузовых и пассажирских поездов и улучшения качества ремонта подвижного состава.
В ходе визита российские коллеги ознакомились с объектами инфраструктуры белорусской магистрали, в том числе посетили Центр управления перевозками БЖД.
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