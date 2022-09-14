Беларусь заинтересована в поставках строительных материалов в Армению. Это было отмечено во время встречи министра лесного хозяйства Александра Кулика с послом Армении в Беларуси Размиком Хумаряном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, речь, в частности, идет о пилопродукции, производимой белорусскими лесхозами.

«Мы видим, что в Армении сейчас активно идет строительство и реконструкция жилья. Мы готовы поставлять наши строительные материалы, в том числе пилопродукцию, в эту замечательную страну», - сказал Александр Кулик.

Кроме того, на переговорах стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию межправительственной армяно-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое запланировано к проведению в конце сентября в Ереване.

В январе-июне 2022 г. товарооборот Беларуси Армении вырос более чем на 70% и составил 60,3 млн долларов.