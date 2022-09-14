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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АРМЕНИЮ
14:17 13.09.2022
Беларусь заинтересована в поставках строительных материалов в Армению. Это было отмечено во время встречи министра лесного хозяйства Александра Кулика с послом Армении в Беларуси Размиком Хумаряном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, речь, в частности, идет о пилопродукции, производимой белорусскими лесхозами.
«Мы видим, что в Армении сейчас активно идет строительство и реконструкция жилья. Мы готовы поставлять наши строительные материалы, в том числе пилопродукцию, в эту замечательную страну», - сказал Александр Кулик.
Кроме того, на переговорах стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию межправительственной армяно-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое запланировано к проведению в конце сентября в Ереване.
В январе-июне 2022 г. товарооборот Беларуси Армении вырос более чем на 70% и составил 60,3 млн долларов.
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