|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В XI ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
12:42 13.09.2022
Организации газовой отрасли Беларуси примут участие в мероприятиях XI Петербургского международного газового форума, который проходит с 13 по 16 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, представители газоснабжающих организаций Беларуси примут участие в секциях и панельных дискуссиях форума, в рамках которых будут обсуждаться достижения и новые инициативы в газовой сфере.
В рамках мероприятия также запланированы переговоры с представителями российских бизнес-кругов.
Важной частью программы форума станут выставочные мероприятия. Свои возможности в рамках тематических экспозиций представят РУП «Белгазтехника» и ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».
Белорусские и российские специалисты обменяются опытом в сфере разработки новых технологических решений, а также производства инновационной продукции.
Следует отметить, что форум соберет широкий круг представителей промышленности, науки и бизнеса для обсуждения ключевых направлений развития нефтегазового комплекса.
В этом году деловой программой форума предусмотрено обсуждение стратегий развития предприятий отрасли в условиях внешних ограничений. Особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, диферсификации экспорта, выстраиванию альтернативных логистических цепочек, поиску новых точек роста с учетом возникающих вызовов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2022
Курсы в банках
на 15.09.2022
Конвертация в банках
на 15.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте