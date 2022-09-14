Организации газовой отрасли Беларуси примут участие в мероприятиях XI Петербургского международного газового форума, который проходит с 13 по 16 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, представители газоснабжающих организаций Беларуси примут участие в секциях и панельных дискуссиях форума, в рамках которых будут обсуждаться достижения и новые инициативы в газовой сфере.

В рамках мероприятия также запланированы переговоры с представителями российских бизнес-кругов.

Важной частью программы форума станут выставочные мероприятия. Свои возможности в рамках тематических экспозиций представят РУП «Белгазтехника» и ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».

Белорусские и российские специалисты обменяются опытом в сфере разработки новых технологических решений, а также производства инновационной продукции.

Следует отметить, что форум соберет широкий круг представителей промышленности, науки и бизнеса для обсуждения ключевых направлений развития нефтегазового комплекса.

В этом году деловой программой форума предусмотрено обсуждение стратегий развития предприятий отрасли в условиях внешних ограничений. Особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, диферсификации экспорта, выстраиванию альтернативных логистических цепочек, поиску новых точек роста с учетом возникающих вызовов.