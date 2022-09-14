ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПО ИТОГАМ ГОДА БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОЖИДАЮТ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ ОБЪЕМА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ


11:29 13.09.2022

По итогам года Белоарусь и Россия ожидают исторический максимум объема взаимной торговли, а также практически нулевое сальдо экспортно-импортных потоков. Такая информация прозвучала в ходе встречи посла Беларуси в РФ Дмитрия Крутого с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Как сообщает пресс-служба посольства, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, взаимодействия в ЕАЭС и на международных площадках.

Отдельное внимание уделили графику предстоящих белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях, а также плановым мероприятиям по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Д. Крутой и А. Руденко с удовлетворением отметили увеличение товарооборота между нашими странами за семь месяцев текущего года и выделили тенденцию к большей сбалансированности двусторонней торговли.

«При сохранении достигнутого темпа по итогам 2022 года ожидается исторический максимум объема торговли между Беларусью и Россией, а также практически нулевое сальдо экспортно-импортных потоков», - говорится в сообщении посольства.

В нем поясняется, что такое положение вызвано снижением влияния энергетической группы и увеличением торговли сельскохозяйственной продукцией, товарами машиностроения, химии и деревообработки.

«Это следствие успешной переориентации с украинского и европейского рынков в условиях борьбы с незаконными западными санкциями, а также начала работы Союзных программ в части снятия ограничений и барьеров на общем экономическом пространстве наших стран», - добавили в пресс-службе.

В связи с этим участники диалога отметили успешное выполнение около половины мероприятий 28 Союзных программ, констатировали важность реализации договоренностей по косвенным налогам, таможенным вопросам и энергетическим условиям на 2023 год.

В условиях роста товарооборота двух стран, инвестиционной активности, реализации важных импортозамещающих проектов отдельно обсудили необходимость расширения дипломатического присутствия на региональном уровне. Условились о продолжении контактов в целях продвижения белорусско-российского диалога на всех уровнях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2022
валюта курс
EUR 2.5423
USD 2.5385
RUB 4.2425
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5423 -0.0416
USD 2.5385 -0.0085
RUB 4.2425 +0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5410 2.5500
USD 2.5250 2.5340
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 15.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0040 1.0140
EUR/RUB 60.0500 77.1400
USD/RUB 60.0000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте