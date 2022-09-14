По итогам года Белоарусь и Россия ожидают исторический максимум объема взаимной торговли, а также практически нулевое сальдо экспортно-импортных потоков. Такая информация прозвучала в ходе встречи посла Беларуси в РФ Дмитрия Крутого с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Как сообщает пресс-служба посольства, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, взаимодействия в ЕАЭС и на международных площадках.

Отдельное внимание уделили графику предстоящих белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях, а также плановым мероприятиям по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Д. Крутой и А. Руденко с удовлетворением отметили увеличение товарооборота между нашими странами за семь месяцев текущего года и выделили тенденцию к большей сбалансированности двусторонней торговли.

«При сохранении достигнутого темпа по итогам 2022 года ожидается исторический максимум объема торговли между Беларусью и Россией, а также практически нулевое сальдо экспортно-импортных потоков», - говорится в сообщении посольства.

В нем поясняется, что такое положение вызвано снижением влияния энергетической группы и увеличением торговли сельскохозяйственной продукцией, товарами машиностроения, химии и деревообработки.

«Это следствие успешной переориентации с украинского и европейского рынков в условиях борьбы с незаконными западными санкциями, а также начала работы Союзных программ в части снятия ограничений и барьеров на общем экономическом пространстве наших стран», - добавили в пресс-службе.

В связи с этим участники диалога отметили успешное выполнение около половины мероприятий 28 Союзных программ, констатировали важность реализации договоренностей по косвенным налогам, таможенным вопросам и энергетическим условиям на 2023 год.

В условиях роста товарооборота двух стран, инвестиционной активности, реализации важных импортозамещающих проектов отдельно обсудили необходимость расширения дипломатического присутствия на региональном уровне. Условились о продолжении контактов в целях продвижения белорусско-российского диалога на всех уровнях.