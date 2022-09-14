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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИМ "БЕЗВИЗОМ" ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 230 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ


09:31 13.09.2022

Белорусским "безвизом" воспользовались более 230 тысяч иностранцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«C 15 апреля по "безвизу" в Беларусь проследовало 149 413 граждан Литвы, 58 945 граждан и 17 979 неграждан Латвии», - говорится в сообщении.

С 1 июля около 7 тысяч граждан Польши посетили нашу страну по "безвизу".
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