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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
FLYDUBAI ПЛАНИРУЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ПОЛЕТЫ В МИНСК С 21 ОКТЯБРЯ
16:18 12.09.2022
Авиакомпания FlyDubai планирует возобновить полетную программу по маршруту Дубай-Минск-Дубай с 21 октября 2022. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
Согласно информации, рейсы будут выполняться ежедневно. Вылет из Дубая - в 16:45, прилет в Минск - в 23:00. Вылет из Минска - в 0:30, прилет в Дубай - в 06:25.
Билеты уже в продаже.
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