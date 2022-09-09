МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

FLYDUBAI ПЛАНИРУЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ПОЛЕТЫ В МИНСК С 21 ОКТЯБРЯ

16:18 12.09.2022 Авиакомпания FlyDubai планирует возобновить полетную программу по маршруту Дубай-Минск-Дубай с 21 октября 2022. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск. Согласно информации, рейсы будут выполняться ежедневно. Вылет из Дубая - в 16:45, прилет в Минск - в 23:00. Вылет из Минска - в 0:30, прилет в Дубай - в 06:25. Билеты уже в продаже.