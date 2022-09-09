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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ЭТОМ ГОДУ МОГУТ ДОСТИЧЬ ТОВАРООБОРОТА В $2 МЛРД


14:56 12.09.2022

Беларусь и Санкт-Петербург в этом году могут достичь товарооборота в $2 млрд. Об этом сказал заместитель премьер-министра Петр Пархомчик во время встречи с вице-губернатором Санкт-Петербурга Валерием Москаленко.

"Наши встречи носят системный характер, и это серьезно отражается на наших отношениях. Очень хорошо поработали в 2021 году. Получили хороший прирост товарооборота. И эта динамика продолжает сохраняться и в нынешнем году. Мы считаем, что есть все предпосылки выхода по итогам года на объем товарооборота в $2 млрд", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, активно развивается взаимодействие в области поставок пассажирской и коммунальной техники. Вице-премьер упомянул о договоренностях, достигнутых в прошлом году по поставкам пассажирского транспорта и заверил, что все свои обязательства Беларусь выполнит своевременно.

"Недавно мы получили хороший заказ на поставку коммунальной техники в объеме около 1 тыс. единиц. В основном это тракторы и погрузчики. Мы намерены поставить всю эту технику до 1 декабря", - обратил внимание Петр Пархомчик.

Также перспективное направление - взаимодействие в сфере производства лифтов. Заместитель Премьер-министра отметил, что Беларусь заинтересована в увеличении мощности совместного предприятия по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге ООО "МЛМ Невский Лифт".

В свою очередь вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко подтвердил заинтересованность в наращивании поставок белорусской пассажирской и коммунальной техники. Кроме того, он сообщил о необходимости реализации новых совместных импортозамещающих проектов.
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