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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
TURKISH AIRLINES ПРОДЛЕВАЕТ ОТМЕНУ РЕЙСОВ ИЗ СТАМБУЛА В МИНСК И ОБРАТНО
14:37 12.09.2022
Turkish Airlines продлевает отмену рейсов из Стамбула в Минск и обратно. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
«Авиакомпания Turkish Airlines продлевает отмену рейсов из Стамбула в Минск и обратно до 31 октября включительно», - говорится в сообщении.
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