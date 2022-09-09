МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

TURKISH AIRLINES ПРОДЛЕВАЕТ ОТМЕНУ РЕЙСОВ ИЗ СТАМБУЛА В МИНСК И ОБРАТНО

14:37 12.09.2022 Turkish Airlines продлевает отмену рейсов из Стамбула в Минск и обратно. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск. «Авиакомпания Turkish Airlines продлевает отмену рейсов из Стамбула в Минск и обратно до 31 октября включительно», - говорится в сообщении.