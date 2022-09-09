Председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич и генеральный директор акционерного общества «Российский аукционный дом» Андрей Степаненко подписали соглашение о взаимодействии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, сотрудничество предусматривает создание условий, способствующих повышению эффективности продажи имущества и благоприятствующих взаимному участию юридических и физических лиц двух стран в приобретении имущества на основе широкого обмена информацией.

Как отметила генеральный директор Института недвижимости и оценки Виктория Красовская, подписанное соглашение – это прежде всего желание совместно развивать сферу торговли имуществом, расширяя границы, делая ее более доступной, прозрачной, а значит – эффективной.

«Учитывая, что Российский аукционный дом и Институт недвижимости и оценки являются организациями, уполномоченными реализовывать государственное имущество, мы работаем над пилотным проектом по сопряжению электронных ресурсов для продвижения продаж, а также обеспечиваем двустороннее сопровождение сделок, – сказала Виктория Красовская. – Мы понимаем, что наши объекты могут быть весьма привлекательны для российского покупателя, поэтому необходимо обеспечить достоверное и широкое информирование через электронную торговую площадку Российского аукционного дома».