Договоренность об активизации взаимодействия Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с Астраханской торгово-промышленной палатой и региональным Центром поддержки экспорта достигнута по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, при содействии данных организаций планируется расширить круг участников биржевых торгов из Астраханской области — в первую очередь путем привлечения на БУТБ субъектов малого и среднего бизнеса, для которых биржевая площадка станет альтернативой традиционной товаропроводящей сети.

«На бирже аккредитованы более 23 тысяч белорусских компаний, многие из которых либо уже работают с Россией, либо готовы выйти на этот рынок. Для астраханских предприятий — как импортеров, так и экспортеров — это возможность без затрат на маркетинг и с минимальными рисками найти новых деловых партнеров в Беларуси. В этом случае биржа выступит в качестве электронной альтернативы традиционной товаропроводящей сети. Как уже отмечалось сегодня, за первое полугодие товарооборот Республики Беларусь и Астраханской области достиг 33 миллионов долларов. Уверен, что более активное использование биржевого механизма во взаимной торговле позволит существенно улучшить этот показатель», - заявил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный в ходе презентации возможностей биржевой торговой платформы.

В этой связи особое внимание будет уделяться повышению осведомленности деловых кругов Астраханской области о цифровых инструментах и решениях, предлагаемых БУТБ. В частности, при поддержке Астраханской ТПП планируется поставить на регулярную основу проведение практических семинаров по вопросам биржевой торговли для представителей малого и среднего бизнеса региона. Кроме того, в перспективе возможна аккредитация Центра поддержки экспорта области в качестве биржевого брокера, который будет участвовать в торгах и заключать сделки от имени астраханских компаний. Успешный опыт такого взаимодействия с региональными центрами поддержки экспорта уже имеется.