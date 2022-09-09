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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ «МОСТИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И БИЗНЕСОМ БЕЛАРУСИ И РОССИИ - МИНИСТР
11:10 12.09.2022
Необходимо наладить «мостик взаимодействия» между предприятиями и бизнесом Беларуси и России. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков во время встречи с заместителем главы Санкт-Петербурга Валерием Москаленко.
«Большое значение имеет активизация сотрудничества с российскими регионами по широкому спектру направлений. Минэкономики является координатором взаимодействия с Владимирской областью и Якутией. За другими госорганами закреплены также по 2-3 региона. Такая практика показала свою эффективность. Товарооборот растет, связи крепнут. Детально вникая в проблемы взаимодействия с отдельным регионом, не редко можно выявить ту или иную задачу, не решенную в целом во взаимоотношениях двух стран. Здесь более быстрая обратная связь, что позволяет оперативно реагировать», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Участники встречи подробно обсудили перспективные направления торгово-экономического взаимодействия и другие сферы сотрудничества.
Представители российской стороны поделились успешным опытом реализации инициатив в рамках специальных инвестиционных договоров и инфраструктурных проектов, в том числе по линии государственно-частного партнерства.
Значительный фрагмент беседы был посвящен поддержке производственного бизнеса, в том числе путем его участия в промкооперации и импортозамещении.
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