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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОДПИШЕТ С РОССИЕЙ ДОГОВОРА В СФЕРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
09:22 12.09.2022
Лукашенко указами одобрил проекты соглашений с Россией о сотрудничестве в области развития перевозок грузов через транспортные коридоры и об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.
«Одобрить проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации...», - говорится в указе № 314 от 9 сентября 2022 года, опубликованном на Национальном правовом портале.
На подписание этого соглашение уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
«Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам…», - говорится в указе № 315 от 9 сентября 2022 года, опубликованном на Национальном правовом портале.
Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту договора, а также его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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