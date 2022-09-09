Лукашенко указами одобрил проекты соглашений с Россией о сотрудничестве в области развития перевозок грузов через транспортные коридоры и об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

«Одобрить проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации...», - говорится в указе № 314 от 9 сентября 2022 года, опубликованном на Национальном правовом портале.

На подписание этого соглашение уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.

«Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам…», - говорится в указе № 315 от 9 сентября 2022 года, опубликованном на Национальном правовом портале.

Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту договора, а также его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.