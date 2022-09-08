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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РФ БУДУТ ВЗАИМНО ПРИЗНАВАТЬ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД
15:01 08.09.2022
Министры внутренних дел Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Как сообщает Telegram-канал МВД Беларуси, документ предусматривает взаимное признание по всем нарушениям в области безопасности движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, а также предполагает обмен данными по электронным каналам связи.
Вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и на территории России. При этом, если в Беларуси штраф не будет оплачен, то он может быть принудительно взыскан в России на основании соответствующего запроса. Причем взысканный штраф поступит в бюджет страны-соседки.
Такой же порядок будет применяться и к владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси. Штраф, неоплаченный белорусами в России, может быть принудительно взыскан в Беларуси и зачислен в бюджет республики.
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