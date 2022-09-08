Власти Беларуси готовы переориентировать часть экспорта в порты Мурманска. Эту тему затронул Лукашенко 8 сентября на встрече с главой Мурманской области России Андреем Чибисом.

"В нынешних условиях стратегическая тема - это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да и не только калийных удобрений. Вы знаете, мы этим вопросом интересовались, притом в самом близком приближении. По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, сотрудничество Беларуси и Мурманской области в сфере логистики поддерживает и российский президент: "Он мне задал вопрос: "Ты хочешь и в Мурманской области работать?" Я говорю: "Непременно. В одну корзину яйца не кладут". Говорит: "Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем".

Стороны уже достигли нужных договоренностей, но еще остаются вопросы, по которым необходимо определиться. Это касается в том числе стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом.

"Знаю, что это вопрос федерального правительства, но тем не менее. Если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. Принципиальные решения приняты. Будем в этом направлении работать. Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики с учетом Санкт-Петербурга. И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление (Северный морской путь - прим.) через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить - миллионы тонн, чтобы развивать это направление", - заверил Лукашенко.