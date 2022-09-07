Беларусь рассчитывает продолжить поставки в Мурманскую область пассажирской техники, в том числе электротранспорта "Белкоммунмаша". Об этом Лукашенко заявил 8 сентября на встрече с главой Мурманской области России Андреем Чибисом.

По его словам, Минский автомобильный завод специально для северных регионов России выпустил автобус в "северной комплектации".

"Важное направление работы - коммунальные машины, дорожная, специальная техника. Мы производим немало такой техники. Как импортозамещающий продукт он будет важен и для Мурманской области", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также рассказал, что МАЗ освоил и скоро начнет выпуск машин скорой медицинской помощи, а "АМКОДОР" может на заказ выпускать широкую гамму техники.

Очень важным направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность: "Мы готовы подставить плечо. Еще с советских времен жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей: картофель и другие продукты".

Белорусская сторона предлагает Мурманской области сотрудничать и в сфере промышленного строительства, поставках строительных материалов, лифтового оборудования. Беларусь, по словам Лукашенко, также заинтересована принять участие в региональных программах "Чистая вода", поставляя модульные станции водоочистки и водоподготовки.