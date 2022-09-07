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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАЛМЫКИЯ НАМЕРЕНА РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ С БЕЛАРУСЬЮ В СФЕРЕ АПК И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
12:51 08.09.2022
Правительство Калмыкии намерено развивать биржевую торговлю с Беларусью в сфере АПК и деревообработки. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Наран Кюкеев во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Калмыкии и Беларуси в столице региона Элисте.
Как сообщает Telegram-канал Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), планируется провести серию онлайн-семинаров по биржевой тематике и ознакомить деловые круги Калмыкии с практическими аспектами участия в торгах.
С калмыцкой стороны координировать работу будет региональный центр поддержки экспорта. Особое внимание уделят торговле продукцией агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности.
В частности, рассматривается возможность импорта в Беларусь калмыцких сельскохозтоваров, в то время как в Калмыкию будут поставляться белорусские пиломатериалы.
Взаимный интерес также представляет взаимодействие в области импортозамещения, где у БУТБ накоплен значительный опыт и сформирован пул продавцов и покупателей из стран СНГ и Китая.
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