Правительство Калмыкии намерено развивать биржевую торговлю с Беларусью в сфере АПК и деревообработки. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Наран Кюкеев во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Калмыкии и Беларуси в столице региона Элисте.

Как сообщает Telegram-канал Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), планируется провести серию онлайн-семинаров по биржевой тематике и ознакомить деловые круги Калмыкии с практическими аспектами участия в торгах.

С калмыцкой стороны координировать работу будет региональный центр поддержки экспорта. Особое внимание уделят торговле продукцией агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности.

В частности, рассматривается возможность импорта в Беларусь калмыцких сельскохозтоваров, в то время как в Калмыкию будут поставляться белорусские пиломатериалы.

Взаимный интерес также представляет взаимодействие в области импортозамещения, где у БУТБ накоплен значительный опыт и сформирован пул продавцов и покупателей из стран СНГ и Китая.