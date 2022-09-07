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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 20%
12:35 08.09.2022
Беларусь и Мурманская область могут выйти на новый уровень сотрудничества. Об этом Лукашенко заявил 8 сентября на встрече с главой Мурманской области России Андреем Чибисом.
Ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает $100 млн. По словам Лукашенко, эта цифра красивая, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям.
По итогам первого полугодия объем торговли вырос на 23%, в первую очередь за счет поставок из Мурманской области: импорт увеличился на 35%, а белорусский экспорт упал на 20%.
"Думаю, дисбаланс мы можем выровнять в торговле, и главное, есть чем выравнивать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Беларусь и Мурманская область развивают сотрудничество по поставкам техники.
"Сегодня конкурентов у нас в России да и у вас практически нет: западные компании ушли из России. Даже если не ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству", - сказал Лукашенко.
Например, российские горно-обогатительные компании заинтересованы в технике Белорусского автомобильного завода, сейчас обсуждаются новые контракты.
"Есть хорошие наработки: до конца года больше 30 единиц мы поставим, 15 машин на 2023 год. Это только в первом приближении. Думаю, что будет больше, - отметил Лукашенко. - Нам известно про ваш интерес к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части".
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