ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 20%


12:35 08.09.2022

Беларусь и Мурманская область могут выйти на новый уровень сотрудничества. Об этом Лукашенко заявил 8 сентября на встрече с главой Мурманской области России Андреем Чибисом.

Ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает $100 млн. По словам Лукашенко, эта цифра красивая, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям.

По итогам первого полугодия объем торговли вырос на 23%, в первую очередь за счет поставок из Мурманской области: импорт увеличился на 35%, а белорусский экспорт упал на 20%.

"Думаю, дисбаланс мы можем выровнять в торговле, и главное, есть чем выравнивать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Беларусь и Мурманская область развивают сотрудничество по поставкам техники.

"Сегодня конкурентов у нас в России да и у вас практически нет: западные компании ушли из России. Даже если не ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству", - сказал Лукашенко.

Например, российские горно-обогатительные компании заинтересованы в технике Белорусского автомобильного завода, сейчас обсуждаются новые контракты.

"Есть хорошие наработки: до конца года больше 30 единиц мы поставим, 15 машин на 2023 год. Это только в первом приближении. Думаю, что будет больше, - отметил Лукашенко. - Нам известно про ваш интерес к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2022
валюта курс
EUR 2.5595
USD 2.5819
RUB 4.2218
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5595 -0.0029
USD 2.5819 +0.0089
RUB 4.2218 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5680 2.5800
USD 2.5620 2.5760
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0100
EUR/RUB 61.2000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте