Электронная площадка импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) пользуется все большим спросом у компаний из России. Об этом сообщил заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило в ходе пресс-брифинга, посвященного перспективам развития белорусско-российских торгово-экономических отношений.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, в настоящее время россияне применяют биржевую торговую платформу как для закупки аналогов санкционных товаров, так и в качестве дополнительного канала сбыта продукции собственного производства.

По словам представителя БУТБ, популяризации белорусской площадки во многом способствует тесное взаимодействие биржи с региональными торгово-промышленными палатами, центрами поддержки экспорта, бизнес-союзами и другими структурами, оказывающими помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в выходе на новые рынки и поиске деловых партнеров за рубежом.

«В этом году в целях развития биржевой торговли Республики Беларусь и Российской Федерации нами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами и центрами поддержки экспорта в различных регионах России. Проведение совместных семинаров, конференций, форумов и иных информационно-практических мероприятий позволило значительно эффективнее привлекать на биржу российских участников, что, в свою очередь, положительно сказалось на биржевом товарообороте между нашими странами. По итогам 8 месяцев он увеличился на 13% в стоимостном выражении. При этом стоит отметить растущий интерес российского бизнеса к площадке импортозамещения, где можно не только продать или купить аналоги товаров из санкционного перечня, но и разместить заявку на изготовление импортозамещающей продукции. Анализ совершенных сделок показывает, что этот функционал площадки пользуется спросом у российских участников», - отметил Алексей Мацевило.

В пресс-брифинге также принял участие торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев. Он поделился свежей статистикой об объемах взаимной торговли Беларуси и России, рассказал о товарах, наиболее востребованных на рынках двух стран, и обозначил ключевые направления двустороннего сотрудничества, которым будет уделяться особое внимание в ближайшей перспективе.