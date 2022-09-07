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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ БЕЛАРУСИ И КАЛМЫКИИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ ОБСУЖДЕНЫ В ЭЛИСТЕ


09:13 08.09.2022

В Элисте 7 сентября 2022 года состоялось совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калмыкии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, важной темой в ходе встречи стало обсуждение планов по развитию сотрудничества в области транспорта и логистики.

В частности, речь шла о запуске регулярного либо чартерного авиарейса между Беларусью и Калмыкией, в том числе с привлечением заинтересованных российских авиакомпаний. В числе других актуальных вопросов – развитие нашей страной перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Кроме того, на заседании предметно обсуждались основные направления взаимодействия в сфере промышленности, транспорта, строительства, АПК, науки и образования. Были отмечены достигнутые успехи и намечены новые точки роста.

Как обратил внимание первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, в настоящее время существует необходимость принятия дополнительных мер по увеличению объемов взаимной торговли путем углубления кооперации, реализации совместных проектов в различных сферах, а также за счет диверсификации поставок продукции.

Первое совместное заседание рабочей группы состоялось в июне прошлого года в Минске. После подписания плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами республик на 2022-2024 годы стороны приступили к его реализации.
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