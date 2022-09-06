Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович и заместитель госсекретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Каталин Бихари обменялись мнениями о возможностях и форматах активизации белорусско-венгерского делового сотрудничества и профильного межведомственного диалога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 6 сентября встрече стороны рассмотрели широкий спектр вопросов торгово-экономического блока, включая актуальные аспекты двусторонней торговли, перспективы инвестиционного сотрудничества, приоритетные направления взаимодействия в сферах промышленной кооперации и инноваций, аграрном секторе и других отраслях.