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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЫТАЕТСЯ АКТИВИЗИРОВАТЬ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕНГРИЕЙ
16:47 07.09.2022
Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович и заместитель госсекретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Каталин Бихари обменялись мнениями о возможностях и форматах активизации белорусско-венгерского делового сотрудничества и профильного межведомственного диалога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 6 сентября встрече стороны рассмотрели широкий спектр вопросов торгово-экономического блока, включая актуальные аспекты двусторонней торговли, перспективы инвестиционного сотрудничества, приоритетные направления взаимодействия в сферах промышленной кооперации и инноваций, аграрном секторе и других отраслях.
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