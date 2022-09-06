Египет заинтересован в продолжении и расширении сотрудничества с Беларусью в сфере медицины. Это было подтверждено во время встречи 6 сентября 2022 г. посла Беларуси в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдельгаффаром.

Как сообщили ЭКОАРЕСС в пресс-служба МИД, египетская сторона заинтересована в сотрудничестве по таким направлениям, как кардиология, онкология, ортопедия, сестринское дело. Особый интерес проявлен к взаимодействию в области современных информационных технологий в медицине.

В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, взаимодействие между медицинскими учреждениями, в частности, на уровне профильных университетов.