|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕГИПЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСЬЮ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ
15:14 07.09.2022
Египет заинтересован в продолжении и расширении сотрудничества с Беларусью в сфере медицины. Это было подтверждено во время встречи 6 сентября 2022 г. посла Беларуси в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдельгаффаром.
Как сообщили ЭКОАРЕСС в пресс-служба МИД, египетская сторона заинтересована в сотрудничестве по таким направлениям, как кардиология, онкология, ортопедия, сестринское дело. Особый интерес проявлен к взаимодействию в области современных информационных технологий в медицине.
В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, взаимодействие между медицинскими учреждениями, в частности, на уровне профильных университетов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
Курсы в банках
на 07.09.2022
Конвертация в банках
на 07.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте