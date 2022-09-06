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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛАТВИЯ ПРИОСТАНОВИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРАХ
12:41 07.09.2022
Латвия приостановит действие договора о сотрудничестве с Беларусью в экономической и научно-технической сферах. Такое решение 6 сентября принял Кабинет министров страны.
Согласно опубликованной официально информации, действие соглашения будет приостановлено с 9 сентября 2022 года до тех пор, пока кабмин Латвии не решит его возобновить.
Межправительственное соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Латвией и Беларусью было подписано 21 апреля 2004 года.
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