Латвия приостановит действие договора о сотрудничестве с Беларусью в экономической и научно-технической сферах. Такое решение 6 сентября принял Кабинет министров страны.

Согласно опубликованной официально информации, действие соглашения будет приостановлено с 9 сентября 2022 года до тех пор, пока кабмин Латвии не решит его возобновить.

Межправительственное соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Латвией и Беларусью было подписано 21 апреля 2004 года.