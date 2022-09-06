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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДИЛЕРСКАЯ КОМПАНИЯ АМКАДОРА ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
11:35 07.09.2022
В рамках Восточного экономического форума 6 сентября при участии руководителя дилерской компании ООО «Амкодор-Дормаш-ДВ» Сергея Басалыго подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию хозяйственного и элеваторного комплекса на территории Приморского края.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», строительство нового элеваторного многофункционального комплекса на территории Уссурийского городского округа внесет весомый вклад в развитие стратегически важной для Дальнего Востока сельскохозяйственной отрасли. Зерносушильный комплекс позволит осуществлять перевалку сухого зерна на прием и отгрузку в объеме 2000 тонн в сутки через железнодорожный транспорт, а также введет в строй склады напольного хранения на 75 тысяч тонн зерна и емкость общего хранения объемом в 30 тысяч тонн.
«…Подписали соглашение на переработку 100 тонн в зерносушильном комплексе и хранение зерна свыше 30 тыс. тонн. Это не разовая сделка. Перспектива рассчитана до 2025 года», – прокомментировал Сергей Басалыго.
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