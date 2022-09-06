МИД Литвы 6 сентября 2022 года вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения защитного забора на границе. Об этом говорится в заявлении литовского ведомства.

В министерстве заявляют, что «белорусские чиновники также способствуют повреждению барьера и проникновению нелегальных мигрантов».

«Подобные действия белорусских официальных лиц расцениваются как провокация и являются грубым нарушением литовско-белорусского договора о правовом режиме государственной границы. Литва настоятельно призывает Беларусь как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», - говорится в заявлении.

В конце августа Литва завершила строительство ограждения на границе с Беларусью для защиты от нелегальной миграции. На участках протяженностью около 502 км установлены ограждение и колючая проволока.