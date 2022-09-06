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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛИТВА ВЫРАЗИЛА БЕЛАРУСИ ПРОТЕСТ ИЗ-ЗА ПОРЧИ ЗАБОРА НА ГРАНИЦЕ
10:29 07.09.2022
МИД Литвы 6 сентября 2022 года вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения защитного забора на границе. Об этом говорится в заявлении литовского ведомства.
В министерстве заявляют, что «белорусские чиновники также способствуют повреждению барьера и проникновению нелегальных мигрантов».
«Подобные действия белорусских официальных лиц расцениваются как провокация и являются грубым нарушением литовско-белорусского договора о правовом режиме государственной границы. Литва настоятельно призывает Беларусь как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», - говорится в заявлении.
В конце августа Литва завершила строительство ограждения на границе с Беларусью для защиты от нелегальной миграции. На участках протяженностью около 502 км установлены ограждение и колючая проволока.
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