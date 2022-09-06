В центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) 6 сентября 2022 г. состоялось совещание руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза, приуроченное к 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в роли модераторов мероприятия выступили министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы антимонопольного регулирования и развития конкуренции в странах ЕАЭС, рассмотрели последние новеллы в конкурентном праве, поделились опытом проведения расследований нарушений антимонопольного законодательства, обменялись мнениями касательно роли антимонопольных органов в обеспечении ценовой стабильности на национальных рынках и представили передовые практики и меры по предотвращению недобросовестной конкуренции, применяемые в государствах-членах Союза.

В рамках визита на БУТБ руководители антимонопольных органов ЕАЭС также ознакомились с основными направлениями деятельности белорусской биржевой площадки и особенностями проведения биржевых торгов, понаблюдали за работой маклеров в «биржевой яме» и посетили музей истории биржевой торговли, созданный при содействии Национального исторического музея Республики Беларусь