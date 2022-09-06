Министерство образования Беларуси и Министерство дошкольного образования Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере дошкольного образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, меморандумом определены основные направления сотрудничества в сфере дошкольного образования: установление и развитие прямых связей между заинтересованными учреждениями дошкольного образования Беларуси и Узбекистана; обмен педагогическими работниками; взаимное участие специалистов обоих государств в образовательных мероприятиях, которые проводятся в государствах сторон; содействие сотрудничеству в совместных научных проектах программах, экспериментальной и инновационной деятельности, публикации статей в научных журналах, издаваемых в государствах сторон.

Подписание меморандума позволит создать необходимые правовые основания для расширения и углубления контактов между странами по всему спектру направлений образовательной деятельности в сфере дошкольного образования.

Реализация в рамках меморандума совместных образовательных, научно-исследовательских проектов создаст предпосылки для активизации взаимообмена педагогическими кадрами и, как следствие, будет способствовать повышению международного престижа отечественного образования и науки.

Меморандум вступает в силу с 6 сентября 2022 года.