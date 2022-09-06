|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17:01 06.09.2022
Министерство образования Беларуси и Министерство дошкольного образования Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере дошкольного образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, меморандумом определены основные направления сотрудничества в сфере дошкольного образования: установление и развитие прямых связей между заинтересованными учреждениями дошкольного образования Беларуси и Узбекистана; обмен педагогическими работниками; взаимное участие специалистов обоих государств в образовательных мероприятиях, которые проводятся в государствах сторон; содействие сотрудничеству в совместных научных проектах программах, экспериментальной и инновационной деятельности, публикации статей в научных журналах, издаваемых в государствах сторон.
Подписание меморандума позволит создать необходимые правовые основания для расширения и углубления контактов между странами по всему спектру направлений образовательной деятельности в сфере дошкольного образования.
Реализация в рамках меморандума совместных образовательных, научно-исследовательских проектов создаст предпосылки для активизации взаимообмена педагогическими кадрами и, как следствие, будет способствовать повышению международного престижа отечественного образования и науки.
Меморандум вступает в силу с 6 сентября 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
Курсы в банках
на 06.09.2022
Конвертация в банках
на 06.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте