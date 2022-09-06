Беларусь будет рассчитываться с Китаем за долларовые кредиты в юанях. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков.

По его словам, одним из основополагающих элементов сотрудничества с Китаем сейчас являются финансы.

«Тут работа идет очень активно и позитивно. Мы переходим в наших платежах по долгам на юани", - сказал Николай Снопков.

Он отметил, что в нынешней ситуации эта валюта для Беларуси является комфортной.