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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ С КИТАЕМ ЗА ДОЛЛАРОВЫЕ КРЕДИТЫ В ЮАНЯХ
13:49 06.09.2022
Беларусь будет рассчитываться с Китаем за долларовые кредиты в юанях. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков.
По его словам, одним из основополагающих элементов сотрудничества с Китаем сейчас являются финансы.
«Тут работа идет очень активно и позитивно. Мы переходим в наших платежах по долгам на юани", - сказал Николай Снопков.
Он отметил, что в нынешней ситуации эта валюта для Беларуси является комфортной.
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