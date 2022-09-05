Региональный центр развития предпринимательства Самарской области Российской Федерации аккредитовался в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на начальном этапе представитель центра будет участвовать в торгах исключительно в качестве наблюдателя, не размещая заявки и не заключая сделки. Это позволит детально изучить биржевой товарный рынок Беларуси, определить перспективные направления для развития взаимной торговли, а также иметь постоянный доступ к актуальной информации о ценах на белорусские товары, востребованные в Самарской области.

Помимо информирования представителей самарского бизнеса об интересных заявках на покупку и продажу, центр будет оказывать содействие по выходу на биржевой товарный рынок Беларуси как для закупки необходимых товаров, так и реализации продукции собственного производства.

По сути, центр будет частично выполнять функции биржевого брокера, но без права заключения сделок от имени своих клиентов. Следующим этапом взаимодействия центра с биржей станет получение брокерского сертификата.