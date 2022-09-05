ОАО «Витебскдрев» представило свою продукцию на промышленной выставке в рамках «Дней Витебской области в Пскове», которые проходили 2-4 сентября.

Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром», нНа стенде были выставлены образцы плиты МДФ, ДВП, а также инновационные продукты — МДФ влагостойкая и МДФ огнестойкая. Они пользовались повышенным интересом у посетителей выставки.

С работой выставочного стенда «Витебскдрев» ознакомились председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и глава Псковской области Михаила Ведерников, представители Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Псковской области. Были обсуждены вопросы взаимодействия и межрегионального сотрудничества.

Также на выставочном стенде «Витебскдрев» состоялось утверждение плана мероприятий на 2022-2023 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между представителями Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и союза «Торгово-промышленная палата Псковской области», подписанного в 2000 году.