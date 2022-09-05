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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧЕНЫЕ ИЗ ДЕСЯТИ СТРАН ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ ВОПРОСЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ


15:09 05.09.2022

Четырехдневная Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование» стартует 7 сентября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие организуют в очно-дистанционном формате с участием более 80 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Австрии, Германии, Чехии, США, Вьетнама и Ирана. Это представители БГУ, Белорусского национального технического университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Новосибирского государственного университета, Национального университета Узбекистана и др. В обсуждении также примут участие отечественные и зарубежные компании, разрабатывающие программное обеспечение в области компьютерного анализа данных.

Форум проводится с целью расширения международного сотрудничества, установления новых и развития существующих научных контактов, обмена опытом и передовыми достижениями в области теории и компьютерных методов анализа данных, статистического моделирования и программного обеспечения.

Упор в работе научного мероприятия будет сделан на разработку новых методов и программ в области экономики, банковской деятельности, медицины, техники, генетики, защиты информации. Например, с помощью статистических методик учеными БГУ был разработан ряд инструментов для клиник Беларуси, позволяющих проводить диагностику злокачественных новообразований на основе биохимических показателей крови. Также разработки ведущего вуза Беларуси применяются для анализа данных, оценки и прогнозирования кредитоспособности белорусской экономики и финансовой стабильности банковского сектора.

Всего запланирована работа шести секцией: «Робастный и многомерный анализ данных», «Компьютерное моделирование стохастических систем», «Наука о данных: методы, алгоритмы и программное обеспечение», «Статистический анализ дискретных данных», «Эконометрическое моделирование и финансовая математика», «Компьютерный анализ данных в приложениях».

Организатором форума выступает БГУ при поддержке Министерства образования Беларуси, Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и ЗАО «Итранзишэн».

Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование» (Computer Data Analysis and Modeling) проводится с 1988 года раз в три года. Это крупнейший форум на постсоветском пространстве, направленный на обмен научными достижениями в области теории и компьютерных методов анализа данных, статистического моделирования и программного обеспечения.

Форум традиционно входит в Перечень конференций Международного института математической статистики (International Institute of Mathematical Statistics).
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