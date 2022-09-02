Узбекистан готов покупать белорусскую масложировую продукцию, сахар, кондитерские изделия и пивоваренный солод. Об этом было заявлено во время встречи зампреда концерна «Белгоспищепром» Александра Яковчица с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси Камолиддином Хасановым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, наращивания взаимных поставок сырья и готовой продукции в складывающихся внешнеторговых условиях, снятие торговых барьеров и другие актуальные вопросы.

Участники встречи также обсудили вопросы импорта в Беларусь сухофруктов, орехов и виноматериалов.