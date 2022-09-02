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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЗБЕКИСТАН ГОТОВ ПОКУПАТЬ БЕЛОРУССКУЮ МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, САХАР, КОНДИТЕРКУ И ПИВОВАРЕННЫЙ СОЛОД
11:25 05.09.2022
Узбекистан готов покупать белорусскую масложировую продукцию, сахар, кондитерские изделия и пивоваренный солод. Об этом было заявлено во время встречи зампреда концерна «Белгоспищепром» Александра Яковчица с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси Камолиддином Хасановым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, наращивания взаимных поставок сырья и готовой продукции в складывающихся внешнеторговых условиях, снятие торговых барьеров и другие актуальные вопросы.
Участники встречи также обсудили вопросы импорта в Беларусь сухофруктов, орехов и виноматериалов.
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