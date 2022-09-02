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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КРУПНЕЙШИЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕХНИКИ «АМКОДОР»
09:19 05.09.2022
Представители АО «Соликамскбумпром» посетили ряд предприятий лесопромышленного комплекса холдинга «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, гости посетили: ОАО «Амкодор-УНИМОД», ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ», ООО «САЛЕО» – управляющая компания холдинга», ЗАО «Амкодор-Эластомер» и Опытно-экспериментальный завод. На предприятиях делегация ознакомилась с производственными мощностями холдинга, изучила, как происходит проектирование, создание опытных образцов, сборка лесных машин, а также изготовление узлов, комплектующих, резино-технических изделий, гидроаппаратуры.
На состоявшихся переговорах высказана заинтересованность в приобретении машин лесных машин «АМКОДОР».
АО «Соликамскбумпром» является крупнейшим лесозаготовителем Пермского края Российской Федерации, который выпускает высококачественную продукцию – газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.
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