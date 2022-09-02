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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСКОМВОЕНПРОМА БЕЛАРУСИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ОБОРОННОЙ ВЫСТАВКЕ ADEX-2022 В БАКУ


17:07 02.09.2022

Предприятия Госкомвоенпрома примут участие в Международной оборонной выставке ADEX-2022, которая 6-8 сентября 2022 года пройдет в Баку (Азербайджан).

ГВТУП «Белспецвнештехника» в этом году примет участие в выставке в качестве организатора объединенного стенда Госкомвоенпрома.

Как сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома, также на стенде представят свои разработки предприятия: ОАО «АГАТ – системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», ОАО «КБ Радар» - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».

Всего в павильоне и на открытой площадке будет представлено 135 натурных образцов и макетов вооружения, военной и специальной техники, продукции двойного назначения.

Белорусскую делегацию на ADEX-2022 возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
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