Белорусский экспорт в Калужскую область в первом полугодии 2022 года вырос в 1,7 раза. Это было отмечено на состоявшейся 1 сентября встрече посла Беларуси в России Дмитрия Крутого с главой Калужской области Владиславом Шапшой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, на встрече стороны обсудили развитие сотрудничества в различных сферах. Было отмечено, что потенциал двустороннего взаимодействия далеко не исчерпан.

Наряду с торговлей товарами, активно развиваются и другие направления, в первую очередь строительная сфера – своеобразный драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Калужской области.

В целом по итогам встречи выработан ряд решений, которые будут способствовать созданию благоприятных условий в торговле и углублению двустороннего взаимодействия.

Следует отметить, что Дмитрий Крутой в этот день присутствовал на открытии в городе Медынь средней общеобразовательной школы, построенной белорусскими строителями. Генподрядчиком строительства выступило ОАО «Промтехмонтаж» (Беларусь). Это уже третья школа белорусских строителей на калужской земле. До конца 2025 года запланированы еще три школы.

Кроме того, белорусы строят в Калужской области уже четвертый детский сад, в планах до 2025 года построить еще четыре. Школа рассчитана на 1 тыс. учеников. На территории имеются два плавательных бассейна, современный пищевой блок, спортивные площадки и школьная киностудия.

Объект построен по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Работы были начаты в июле 2020 г.

В реализации проекта участвовали белорусские производители строительных материалов и оборудования: ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Керамин».