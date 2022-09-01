ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС В 1,7 РАЗА


10:05 02.09.2022

Белорусский экспорт в Калужскую область в первом полугодии 2022 года вырос в 1,7 раза. Это было отмечено на состоявшейся 1 сентября встрече посла Беларуси в России Дмитрия Крутого с главой Калужской области Владиславом Шапшой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, на встрече стороны обсудили развитие сотрудничества в различных сферах. Было отмечено, что потенциал двустороннего взаимодействия далеко не исчерпан.

Наряду с торговлей товарами, активно развиваются и другие направления, в первую очередь строительная сфера – своеобразный драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Калужской области.

В целом по итогам встречи выработан ряд решений, которые будут способствовать созданию благоприятных условий в торговле и углублению двустороннего взаимодействия.

Следует отметить, что Дмитрий Крутой в этот день присутствовал на открытии в городе Медынь средней общеобразовательной школы, построенной белорусскими строителями. Генподрядчиком строительства выступило ОАО «Промтехмонтаж» (Беларусь). Это уже третья школа белорусских строителей на калужской земле. До конца 2025 года запланированы еще три школы.

Кроме того, белорусы строят в Калужской области уже четвертый детский сад, в планах до 2025 года построить еще четыре. Школа рассчитана на 1 тыс. учеников. На территории имеются два плавательных бассейна, современный пищевой блок, спортивные площадки и школьная киностудия.

Объект построен по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Работы были начаты в июле 2020 г.

В реализации проекта участвовали белорусские производители строительных материалов и оборудования: ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Керамин».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2022
валюта курс
EUR 2.5556
USD 2.5517
RUB 4.2330
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5556 +0.0016
USD 2.5517 -0.0029
RUB 4.2330 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0110
EUR/RUB 60.4000 76.6000
USD/RUB 60.3000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте