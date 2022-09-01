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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧЕБНЫЙ КЛАСС И ЛАБОРАТОРИЯ BELARUS TRACTORS ОТКРЫТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
09:16 02.09.2022
Фирменный учебный класс и лаборатория BELARUS TRACTORS открыты в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
Согласно информации, аудитория и лаборатория BELARUS TRACTORS в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете оснащены современной техникой, тренажером-симулятором, специальной литературой. Это 25-й фирменный класс, открытый Минским тракторным заводом в России. В ближайшее время планируется оборудовать еще пять аудиторий.
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