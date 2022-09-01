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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ЦЕНТРОМ ИМПОРТА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


18:00 01.09.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в документе определены основные направления взаимодействия БУТБ и ЦИИЗ, цели, которые планируется достичь путем объединения усилий сторон, а также перечень совместных мероприятий в сфере электронной биржевой торговли и импортозамещения.

При этом, по словам руководителя ЦИИЗ Алексея Курбанаева, особое внимание будет уделяться укреплению кооперационных связей между субъектами малого и среднего предпринимательства Нижегородской области и Республики Беларусь, что позволит не только повысить вовлеченность нижегородского и белорусского бизнеса в решение вопросов импортозамещения, но и поспособствует увеличению объемов взаимной торговли.

Сотрудничество с Центром импорта и импортозамещения Нижегородской области

«Цели нашего Центра и белорусской биржи во многом совпадают. Мы тоже стремимся предложить бизнесу эффективные цифровые решения, которые помогут найти новые точки роста, расширить сеть деловых партнеров и свести к минимуму негативные последствия санкционного давления. Можно сказать, что ЦИИЗ и БУТБ идеально дополняют друг друга. В частности, у нас есть глубокое понимание российского рынка, мы знаем, что нужно нашим предпринимателям, какие импортные товары пользуются наибольшим спросом и какие ниши целесообразно занять белорусским производителям. В свою очередь биржа — это, по сути, прямой канал связи между белорусскими и нижегородскими компаниями, причем в отличие от большинства B2B-площадок здесь контролируется исполнение каждой сделки, и участник торгов никогда не остается один на один со своими проблемами. Что касается подписанного нами соглашения о сотрудничестве, то это рамочный документ, который предстоит наполнить конкретными мероприятиями практического характера. Именно этим мы и намерены заняться в самое ближайшее время», - подчеркнул Алексей Курбанаев.

Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области создан для поддержки бизнеса и обеспечения материально-технического снабжения предприятий и организаций, пострадавших от санкционного давления. Ключевыми задачами ЦИИЗ являются: поиск аналогов импортной продукции и организация их поставок в Нижегородскую область, локализация производства импортозамещающих товаров с помощью механизмов государственной поддержки, содействие в продвижении продукции нижегородских производителей на перспективные рынки.
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