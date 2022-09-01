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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОАО "БЕЛВИТУНИФАРМ" ЗАКЛЮЧИЛО С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ СОГЛАШЕНИЕ О ДОЛГОСРОЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ


14:56 01.09.2022

ОАО "БелВитунифарм" обеспечит Ленинградскую область современными вакцинами. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве заключено между производителем ветеринарных препаратов ОАО "БелВитунифарм" в лице гендиректора Сергея Большакова и начальником управления ветеринарии Ленобласти Леонидом Кротовым на международной агропромышленной выставке «Агрорусь».

Как сообщается на сайте предприятия, реализация проекта позволит обеспечить регион современными вакцинными препаратами и наладить совместную работу специалистов из России и Беларуси по сохранению здоровья животных.

По словам зампредседателя правительства Ленинградской области, заключенные соглашения поспособствуют росту экономического потенциала региона и создадут комфортные условия для ведения бизнеса.
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