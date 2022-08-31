|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ И РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ МЕДПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЕАЭС
10:37 01.09.2022
В Минске 31 августа 2022 года прошла международная научно-практическая конференция «Вопросы обращения медицинской продукции».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси, представители регуляторных органов Беларуси и Российской Федерации поделились практическим опытом и подходами при организации процессов по регистрации медицинской продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС.
В ходе встречи участники конференции обсудили механизмы по взаимному консультированию, обменялись аналитической, статистической и правовой информацией по вопросам регулирования обращения медицинских изделий в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Были затронуты вопросы оказания информационных и консультационных услуг, организации обучающих мероприятий, участие в научных и практических совещаниях, симпозиумах, семинарах и форумах, конференциях, вопросы участия сторон в новых и действующих рабочих группах по вопросам обращения медицинской продукции на территории союзных государств.
Результатом обсуждения стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Национальным институтом качества Росздравнадзора и ВНИИИ медицинской техники Росздравнадзора.
Директор «ЦЭИЗ» Дмитрий Гринько поблагодарил российских коллег за выступления и конструктивный диалог, а также выразил уверенность что продолжение сотрудничества в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве будет способствовать насыщению рынков наших стран качественной, безопасной и эффективной медицинской продукцией.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
Курсы в банках
на 01.09.2022
Конвертация в банках
на 01.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте