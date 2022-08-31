Эксперты госкорпорации «Росатом» поделились с белорусскими специалистами опытом по вопросам обращения с радиоактивными отходами. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго Беларуси.

Согласно информации, в рамках технического визита в Беларусь представители госкорпорации посетили Белорусскую атомную станцию, где ознакомились с имеющейся инфраструктурой по обращению с радиоактивными отходами. Состоялись двусторонние экспертные консультации, на которых обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Российские коллеги поделились опытом по вопросам создания пунктов захоронения радиоактивных отходов, отдельно обсуждены подходы к выбору площадок для таких объектов.

Как отметил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, одним из важных направлений сотрудничества является взаимодействие в области подготовки кадров в сфере обращения с РАО.

В свою очередь первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, подчеркнул, что российский опыт имеет практическую пользу для белорусской стороны с учетом того, что в стране готовится национальная стратегия по обращению с радиоактивными отходами. Планируется, что документ будет утвержден к концу года.