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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ РОСАТОМА ПОДЕЛИЛИСЬ С БЕЛОРУССКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОПЫТОМ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
09:05 01.09.2022
Эксперты госкорпорации «Росатом» поделились с белорусскими специалистами опытом по вопросам обращения с радиоактивными отходами. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго Беларуси.
Согласно информации, в рамках технического визита в Беларусь представители госкорпорации посетили Белорусскую атомную станцию, где ознакомились с имеющейся инфраструктурой по обращению с радиоактивными отходами. Состоялись двусторонние экспертные консультации, на которых обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Российские коллеги поделились опытом по вопросам создания пунктов захоронения радиоактивных отходов, отдельно обсуждены подходы к выбору площадок для таких объектов.
Как отметил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, одним из важных направлений сотрудничества является взаимодействие в области подготовки кадров в сфере обращения с РАО.
В свою очередь первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, подчеркнул, что российский опыт имеет практическую пользу для белорусской стороны с учетом того, что в стране готовится национальная стратегия по обращению с радиоактивными отходами. Планируется, что документ будет утвержден к концу года.
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