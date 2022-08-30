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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ ДНЕЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПСКОВЕ
13:01 31.08.2022
Дни Витебской области пройдут в Пскове со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
Согласно информации, в их рамках состоится выставка инновационного потенциала Витебской области, ярмарка производителей Витебщины, презентация культурного наследия северного региона Беларуси.
Кроме того, пройдут переговоры между организациями Витебской и Псковской областей, в ходе которых планируется обсудить вопросы импортозамещения и возможности производственной кооперации.
В мероприятиях примут участие председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и глава Псковской области Российской Федерации Михаил Ведерников.
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