МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ ДНЕЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПСКОВЕ

13:01 31.08.2022 Дни Витебской области пройдут в Пскове со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета. Согласно информации, в их рамках состоится выставка инновационного потенциала Витебской области, ярмарка производителей Витебщины, презентация культурного наследия северного региона Беларуси. Кроме того, пройдут переговоры между организациями Витебской и Псковской областей, в ходе которых планируется обсудить вопросы импортозамещения и возможности производственной кооперации. В мероприятиях примут участие председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и глава Псковской области Российской Федерации Михаил Ведерников.