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ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ ДНЕЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПСКОВЕ


13:01 31.08.2022

Дни Витебской области пройдут в Пскове со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.

Согласно информации, в их рамках состоится выставка инновационного потенциала Витебской области, ярмарка производителей Витебщины, презентация культурного наследия северного региона Беларуси.

Кроме того, пройдут переговоры между организациями Витебской и Псковской областей, в ходе которых планируется обсудить вопросы импортозамещения и возможности производственной кооперации.

В мероприятиях примут участие председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и глава Псковской области Российской Федерации Михаил Ведерников.
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