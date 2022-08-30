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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ПОГРУЗЧИКОВ «АМКОДОР» ПОСТАВЛЕНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11:52 31.08.2022
Очередная партия погрузчиков «АМКОДОР» поставлена в Санкт-Петербург.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», парк трех дорожных предприятий Санкт-Петербурга пополнят 20 новых погрузчиков универсальных АМКОДОР 342C4.
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 способен выполнять широкий спектр работ. Эта специализированная техника давно зарекомендовала себя как стабильная и достаточно простая в использовании.
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