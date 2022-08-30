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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РФ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


10:49 31.08.2022

Белорусская делегация во главе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком находится с визитом в Томской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 30 августа представители нашего государства сосредоточились на двух направлениях работы: визиты на ведущие предприятия российского региона и участие в прямых переговорах между субъектами хозяйствования, которые заинтересованы в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Следует отметить, что в ходе круглого стола с представителями отраслевых департаментов администраций Томска и Томской области, компаний и банков были достигнуты конкретные договоренности по взаимной поставке товаров, оказанию сервисных услуг и обмену опытом.

Круглый стол по вопросам экологии собрал ведущих специалистов по технологиям комплексной очистки водных объектов от нефти и пластикового мусора, разработке информационной системы непрерывного мониторинга процессов депонирования и эмиссии углерода, биогеохимическим процессам ландшафтов Западной Сибири и Республики Беларусь в условиях меняющихся климата и моделей природопользования.

Отдельное внимание было уделено вопросам экологического образования и просвещения, воспитанию у общественности ответственного и бережного отношения к природе, а также необходимости повышения квалификации специалистов всех отраслей экономики в области природопользования.

Делегация посетила ряд предприятий Томской области: ООО «Томлесдрев», где белорусская и российская стороны договорились усилить сотрудничество и обмен опытом в области лесозаготовки и лесопереработки, предприятие «Универсальные терминал системы», занимающееся изготовлением инновационного оборудования.

Глава делегации Андрей Худык проинформировал руководство посещаемого субъекта хозяйствования об успехах белорусский производителей передовых решений в области искусственного интеллекта до разработки высококлассного программного обеспечения, инженерных решений, игр и мобильных приложений, ИТ в области здравоохранения, сельского хозяйства, финтеха, банковского программного обеспечения, лазерных технологий и оптики.

Белорусская делегация также побывала на рыбоперерабатывающем предприятии – завод «Рыбная тема», где сравнила технологии изготовления рыбной продукции с той, которая используется ведущими производителями Беларуси. Участники визита нашли множество тем для обсуждения и направлений для будущего сотрудничества.
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