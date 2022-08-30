Товарооборот Беларуси и Китая растет рекордными темпами. Это отметила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на заседании рабочей группы по упрощению торговых процедур Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое прошло 30 августа 2022 г.

«Внешнеторговый оборот по итогам 2021 года достиг рекордной отметки – почти 6 млрд долларов. Китай сохраняет позиции второго торгового партнера Беларуси. Несмотря на карантинные ограничения и внешнеэкономические вызовы, по итогам I полугодия обеспечен товарооборот с Китаем в 2,6 млрд. долларов. За январь-июнь 2022 г. объем экспорта по товарным позициям заявки возрос в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а поставки сельскохозяйственных товаров – в 1,6 раза», – отметила Алеся Абраменко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на заседании стороны обозначили ряд направлений по дальнейшему углублению торгового сотрудничества. Среди них - наращивание взаимной торговли, реализация экспортной заявки, импортных запросов, продвижение аккредитации белорусских производителей мяса, рапсового масла, иной продукции растительного происхождения; обеспечение беспрепятственной логистики, осуществление ряда взаимовыгодных инициатив для структурирования и ускорения товарных потоков.

Кроме того, планируется подписание соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем в 2023 году.

Стороны договорились продвигать электронную коммерцию как тренд современности, популяризировать белорусский павильон на электронных платформах Китая, проработать подписание двустороннего документа в области электронной коммерции между Беларусью и Китаем, а также проводить мероприятия по содействию торговле и инвестициям, активной подготовке к Китайской международной выставке импорта в Шанхае (5-10 ноября 2022 г.).

В мероприятии приняли участие представители заинтересованных ведомств, посольств, торговых палат, деловых кругов Беларуси и Китая.