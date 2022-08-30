ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНЭКОНОМИКИ ОТМЕЧАЮТ РЕКОРДНЫЙ РОСТ ТОВАРООБОРОТА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ


09:21 31.08.2022

Товарооборот Беларуси и Китая растет рекордными темпами. Это отметила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на заседании рабочей группы по упрощению торговых процедур Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое прошло 30 августа 2022 г.

«Внешнеторговый оборот по итогам 2021 года достиг рекордной отметки – почти 6 млрд долларов. Китай сохраняет позиции второго торгового партнера Беларуси. Несмотря на карантинные ограничения и внешнеэкономические вызовы, по итогам I полугодия обеспечен товарооборот с Китаем в 2,6 млрд. долларов. За январь-июнь 2022 г. объем экспорта по товарным позициям заявки возрос в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а поставки сельскохозяйственных товаров – в 1,6 раза», – отметила Алеся Абраменко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на заседании стороны обозначили ряд направлений по дальнейшему углублению торгового сотрудничества. Среди них - наращивание взаимной торговли, реализация экспортной заявки, импортных запросов, продвижение аккредитации белорусских производителей мяса, рапсового масла, иной продукции растительного происхождения; обеспечение беспрепятственной логистики, осуществление ряда взаимовыгодных инициатив для структурирования и ускорения товарных потоков.

Кроме того, планируется подписание соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем в 2023 году.

Стороны договорились продвигать электронную коммерцию как тренд современности, популяризировать белорусский павильон на электронных платформах Китая, проработать подписание двустороннего документа в области электронной коммерции между Беларусью и Китаем, а также проводить мероприятия по содействию торговле и инвестициям, активной подготовке к Китайской международной выставке импорта в Шанхае (5-10 ноября 2022 г.).

В мероприятии приняли участие представители заинтересованных ведомств, посольств, торговых палат, деловых кругов Беларуси и Китая.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
валюта курс
EUR 2.5613
USD 2.5567
RUB 4.2326
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5613 +0.0177
USD 2.5567 -0.0019
RUB 4.2326 -0.0081
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5800
USD 2.5410 2.5550
RUB 3.3000 4.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0070 1.0150
EUR/RUB 60.5000 76.5000
USD/RUB 60.0000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте