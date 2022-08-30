|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНЭКОНОМИКИ ОТМЕЧАЮТ РЕКОРДНЫЙ РОСТ ТОВАРООБОРОТА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ
09:21 31.08.2022
Товарооборот Беларуси и Китая растет рекордными темпами. Это отметила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на заседании рабочей группы по упрощению торговых процедур Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое прошло 30 августа 2022 г.
«Внешнеторговый оборот по итогам 2021 года достиг рекордной отметки – почти 6 млрд долларов. Китай сохраняет позиции второго торгового партнера Беларуси. Несмотря на карантинные ограничения и внешнеэкономические вызовы, по итогам I полугодия обеспечен товарооборот с Китаем в 2,6 млрд. долларов. За январь-июнь 2022 г. объем экспорта по товарным позициям заявки возрос в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а поставки сельскохозяйственных товаров – в 1,6 раза», – отметила Алеся Абраменко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на заседании стороны обозначили ряд направлений по дальнейшему углублению торгового сотрудничества. Среди них - наращивание взаимной торговли, реализация экспортной заявки, импортных запросов, продвижение аккредитации белорусских производителей мяса, рапсового масла, иной продукции растительного происхождения; обеспечение беспрепятственной логистики, осуществление ряда взаимовыгодных инициатив для структурирования и ускорения товарных потоков.
Кроме того, планируется подписание соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем в 2023 году.
Стороны договорились продвигать электронную коммерцию как тренд современности, популяризировать белорусский павильон на электронных платформах Китая, проработать подписание двустороннего документа в области электронной коммерции между Беларусью и Китаем, а также проводить мероприятия по содействию торговле и инвестициям, активной подготовке к Китайской международной выставке импорта в Шанхае (5-10 ноября 2022 г.).
В мероприятии приняли участие представители заинтересованных ведомств, посольств, торговых палат, деловых кругов Беларуси и Китая.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2022
Курсы в банках
на 31.08.2022
Конвертация в банках
на 31.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте