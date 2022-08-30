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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВИЛИ В КОМИ
16:40 30.08.2022
Делегация официальных и деловых кругов Гродненской области 26-27 августа посетила Республику Коми Российской Федерации. Об этом сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвет».
В рамках насыщенных встреч российским кругам были представлены инвестиционные возможности СЭЗ «Гродноинвет» и специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», торгово-экономический и производственный потенциал резидентов СЭЗ.
Делегацию Гродненской области возглавил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. В состав делегации вошли глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, генеральный директор Гродненского отделения БелТПП Мирослав Саросек, руководители ведущих белорусских предприятий в пищевой, агропромышленной, машиностроительной отраслях.
В ходе контактно-кооперационной биржи с деловыми кругами Республики Коми Дмитрий Рожков представил возможности СЭЗ «Гродноинвет», включая преференции и инструменты СЭЗ для эффективной реализации инвестиционных проектов, рассказал о перспективных направлениях торгово-экономического сотрудничества, провел переговоры с рядом российских компаний.
В рамках визита принято участие в пятом заседании рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Коми и Республикой Беларусь. В своем выступлении Дмитрий Рожков отметил, что Российская Федерация является крупнейшим инвестором и торговым партнером СЭЗ «Гродноинвест». За последние пять лет товарооборот с российскими компаниями утроился и по итогам 2021 года превысил 85 млрд российских рублей. В СЭЗ успешно реализуют свои проекты 8 предприятий-резидентов с российским капиталом. Общий объем инвестиций из Российской Федерации по состоянию на июль 2022 года превысил 25 млрд российских рублей.
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