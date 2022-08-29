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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ИЗУЧАЮТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ БЕЛАЭС


11:46 30.08.2022

Беларусь изучает целесообразность строительства дополнительных энергоблоков БелАЭС. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

По его словам, специально созданная группа сейчас рассматривает вопрос о целесообразности, в первую очередь экономической, строительства дополнительных энергоблоков.

"Но это, наверное, более отдаленная перспектива. Тем не менее на данном этапе очень важно завершить успешно тот проект, который предусмотрен действующим контрактом. За ним пристально наблюдают и соседи, и мировое ядерное сообщество", - сказал Головченко в видеофрагменте, который опубликовал Telegram-канал правительства.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году был введен первый энергоблок. В завершающей стадии находится строительство второго энергоблока, поэтому необходимо в сжатые сроки завершить его строительство при безусловном соблюдении аксиом безопасности и надежности станции на весь срок ее эксплуатации.

"Я полагаю, здесь мы очень конструктивно совместно работаем. Если какие-то вопросы остаются, то готовы их сегодня рассмотреть", - добавил Головченко.
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