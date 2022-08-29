Национальный центр маркетинга (НЦМ) Беларуси и Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области планируют подписать меморандум о сотрудничестве. Такая договоренность достигнута в ходе встречи руководств двух организаций, которая состоялась 26 августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, основная задача Центра импорта и импортозамещения - решение проблемы поставок оборудования и комплектующих посредством поиска необходимых товаров в странах-партнерах. В частности, в Нижегородской области это химическая продукция, машины и оборудование, пластмассы и изделия из них, недрагоценные металлы и изделия, готовые продовольственные товары.

На встрече стороны обсудили конкретные текущие проекты Центра импортозамещения, а также возможности Центра маркетинга по поиску белорусских предприятий, способных на базе собственных мощностей произвести необходимые аналоги зарубежной продукции.

Организации договорились о взаимодействии в сфере проведения маркетинговых исследований.