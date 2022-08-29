Представители Московского центра ВАО АЭС (ВАО АЭС – МЦ) провели миссию технической поддержки на Белорусской атомной электростанции.

Как сообщает пресс-служба БелАЭС, в течение недели были рассмотрены вопросы эффективного функционирования системы анализа и использования опыта эксплуатации; процесса коммуникации, распределения обязанностей и полномочий участников системы анализа опыта эксплуатации и другие вопросы, касающиеся опыта эксплуатации АЭС.

«Опыт эксплуатации – одна из важнейших тем в работе ВАО АЭС. Ведь изначально мы и задумывались как организация, которая будет обмениваться между атомными станциями опытом эксплуатации. Это позволяет нам оценить тот путь, по которому мы идем и реализовать мероприятия, которые позволят скорректировать этот путь в лучшую сторону», - отметил по итогам работы миссии координатор ВАО АЭС - МЦ Иван Гончаров.

По его словам, на Белорусской АЭС работает очень квалифицированный, трудолюбивый и отзывчивый персонал.

«Это способствовало успешному решению задач миссии и очень сильно мотивировало», - добавил эксперт.