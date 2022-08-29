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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА ВАО АЭС ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЬНУЮ МИССИЮ НА БЕЛАЭС
16:23 29.08.2022
Представители Московского центра ВАО АЭС (ВАО АЭС – МЦ) провели миссию технической поддержки на Белорусской атомной электростанции.
Как сообщает пресс-служба БелАЭС, в течение недели были рассмотрены вопросы эффективного функционирования системы анализа и использования опыта эксплуатации; процесса коммуникации, распределения обязанностей и полномочий участников системы анализа опыта эксплуатации и другие вопросы, касающиеся опыта эксплуатации АЭС.
«Опыт эксплуатации – одна из важнейших тем в работе ВАО АЭС. Ведь изначально мы и задумывались как организация, которая будет обмениваться между атомными станциями опытом эксплуатации. Это позволяет нам оценить тот путь, по которому мы идем и реализовать мероприятия, которые позволят скорректировать этот путь в лучшую сторону», - отметил по итогам работы миссии координатор ВАО АЭС - МЦ Иван Гончаров.
По его словам, на Белорусской АЭС работает очень квалифицированный, трудолюбивый и отзывчивый персонал.
«Это способствовало успешному решению задач миссии и очень сильно мотивировало», - добавил эксперт.
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