Пензенская область заинтересована в покупке комбайнов Gomselmash. Это было отмечен на встрече генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александра Новикова с главой Пензенской области Олегом Мельниченко.

состоялась встреча

как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, в ходе состоявшейся 23 августа встречи Олег Мельниченко отметил, что на сегодня в Пензенской области работает более 40% сельскохозяйственной техники из Беларуси.

«Мы очень заинтересованы в кооперации с «Гомсельмашем» по выпуску и использованию вашей сельхозтехники. Она надежная, современная», – подчеркнул.

В свою очередь Александр Новиков рассказал о посещении компании «СтанкоМашСтрой». Целью визита послужило намерение «Гомсельмаша» обновить парк металлообрабатывающего оборудования. В числе возможных партнеров рассматриваются и промышленные предприятия Пензенской области.

Кроме того, Александр Новиков подчеркнул, что в сотрудничестве с заводом «Пензмаш» завершается работа по созданию опытного образца востребованной продукции, которая сможет заменить аналог итальянского производства.

Также стороны обсудили возможность предоставления дилерскому центру ООО ТД «Подшипник» территории для организации центра по продаже и техобслуживанию белорусских комбайнов.

В завершении встречи Олег Мельниченко дал поручение председателю правительства региона представить варианты для размещения дилерского центра белорусской компании в Пензенской области, а также проработать вопрос предоставления производственных площадей для совместного изготовления узлов и деталей для зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш».