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ДЕЛЕГАЦИЯ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АССАМБЛЕЕ ЭКОСАИ


10:13 29.08.2022

Делегация Комитета государственного контроля Беларуси во главе с председателем ведомства Василием Герасимовым приняла участие в качестве наблюдателей в мероприятиях 9-й Ассамблеи организации высших органов финансового контроля стран экономического сотрудничества (ЭКОСАИ), которая проходила 25-26 августа в Нур-Султане (Казахстан).

Организатор мероприятия – Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие руководители и представители стран Высших органов аудита (ВОА) Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Пакистана, Палестины, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в первый день состоялось 26-е заседание Совета правления ЭКОСАИ. Участники заслушали доклад о деятельности Генерального секретаря ЭКОСАИ, подвели итоги работы международной организации за прошлый год, обсудили Стратегический план на 2022-2027 годы.

В рамках мероприятия белорусская делегация посетила Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА).

Второй день мероприятия был посвящен 9-ой Ассамблее, на которой заслушан отчет о деятельности Генерального секретаря ЭКОСАИ, утверждены Бюджет организации на 2022-2024 годы и Учебный план на 2022-2025 годы, определены стратегические цели ЭКОСАИ.

Рассмотрены вопросы совершенствования государственного финансового контроля, повышения эффективности и обеспечения прозрачности управления государственными ресурсами. Также рассмотрены вопросы повышения квалификации в сфере ИТ аудита, аудита эффективности государственных активов и расходов.

Новым главой ЭКОСАИ избран президент Высшего аудиторского суда Исламской Республики Иран Мехрдад Базарпаш. Также избраны члены Совета правления и Аудиторского комитета ЭКОСАИ.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василия Герасимова с главами ВОА Азербайджана, Ирана, Казахстана, Пакистана, Турции. Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества, обсудили актуальные вопросы в сфере государственного аудита.

Между Комитетом государственного контроля Беларуси и Высшим аудиторским судом Ирана заключен меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве. Достигнута договоренность о заключении меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве с ВОА Пакистана и Турции.
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